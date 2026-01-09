Atelier Perle Hama® Palais des Congrès Parthenay

Atelier Perle Hama®

Palais des Congrès 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay Deux-Sèvres

Gratuit

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-13

2026-02-13

Venez créer vos animaux colorés et laissez libre cours à votre imagination !

A partir de 4 ans, sur inscription

Un espace jeux de société, construction et imitation seront également présent. Ouvert à tous, en accès libre .

Palais des Congrès 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 24 43 ludotheque@cc-parthenay-gatine.fr

