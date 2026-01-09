Atelier Perle Hama® Palais des Congrès Parthenay
Atelier Perle Hama®
Palais des Congrès 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay Deux-Sèvres
Gratuit
Venez créer vos animaux colorés et laissez libre cours à votre imagination !
A partir de 4 ans, sur inscription
Un espace jeux de société, construction et imitation seront également présent. Ouvert à tous, en accès libre .
Palais des Congrès 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 24 43 ludotheque@cc-parthenay-gatine.fr
