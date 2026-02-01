ATELIER PERLES A REPASSER Médiathèque de Mayenne Mayenne

ATELIER PERLES A REPASSER

Médiathèque de Mayenne 396 Rue Volney Mayenne Mayenne

Début : 2026-02-24 15:00:00

fin : 2026-02-24 17:00:00

RDV à la Médiathèque de Mayenne pour un atelier perles à repasser

Venez disposer des perles de toutes les couleurs pour créer un dessin façon pixel art. Sans inscription, dans la limite des places disponibles.

à partir de 6 ans. .

Médiathèque de Mayenne 396 Rue Volney Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 71

English :

Meet us at the Médiathèque de Mayenne for an ironing beads workshop

