ATELIER PERLES A REPASSER Médiathèque de Mayenne Mayenne

Médiathèque de Mayenne 396 Rue Volney Mayenne Mayenne
Début : 2026-02-24 15:00:00
fin : 2026-02-24 17:00:00
2026-02-24
RDV à la Médiathèque de Mayenne pour un atelier perles à repasser
Venez disposer des perles de toutes les couleurs pour créer un dessin façon pixel art. Sans inscription, dans la limite des places disponibles.
à partir de 6 ans. .
Médiathèque de Mayenne 396 Rue Volney Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 71
Meet us at the Médiathèque de Mayenne for an ironing beads workshop
L’événement ATELIER PERLES A REPASSER Mayenne a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de Tourisme Mayenne Co