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AGENDA · Riotord

Atelier perles de rocailles artThérafa Riotord

mercredi 21 octobre 2026 · artThérafa · Riotord

Informations pratiques

Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
mercredi 21 octobre 2026
Heure de début
13:30:00
Lieu
artThérafa
Adresse
3 montée de la Grotte
Ville
43220 Riotord
Département
Haute-Loire
Tarif
30 30 30 matériel compris

Riotord

Atelier perles de rocailles

artThérafa 3 montée de la Grotte Riotord Haute-Loire

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

matériel compris

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 13:30:00
fin : 2026-10-21 16:30:00

Date(s) :
2026-10-21

Réalisation de porte-clés sur le thème de l’automne ( champignons, feuilles, araignées, citrouilles, chauves-souris…). De 13h30 à 16h30 – tout public – 30 € matériel et collation compris
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artThérafa 3 montée de la Grotte Riotord 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 74 36 13 37 

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English :

Making fall-themed keychains (mushrooms, leaves, spiders, pumpkins, bats…). From 1:30 p.m. to 4:30 p.m. — open to all — 30 ?, materials and snack included

L’événement Atelier perles de rocailles Riotord a été mis à jour le 2026-09-10 par Haut Pays du Velay Tourisme

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