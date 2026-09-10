Atelier perles de rocailles artThérafa Riotord
mercredi 21 octobre 2026 · artThérafa · Riotord
Informations pratiques
Riotord
Atelier perles de rocailles
artThérafa 3 montée de la Grotte Riotord Haute-Loire
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
matériel compris
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 13:30:00
fin : 2026-10-21 16:30:00
Date(s) :
2026-10-21
Réalisation de porte-clés sur le thème de l’automne ( champignons, feuilles, araignées, citrouilles, chauves-souris…). De 13h30 à 16h30 – tout public – 30 € matériel et collation compris
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artThérafa 3 montée de la Grotte Riotord 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 74 36 13 37
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English :
Making fall-themed keychains (mushrooms, leaves, spiders, pumpkins, bats…). From 1:30 p.m. to 4:30 p.m. — open to all — 30 ?, materials and snack included
L’événement Atelier perles de rocailles Riotord a été mis à jour le 2026-09-10 par Haut Pays du Velay Tourisme
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