Atelier permaculture Les buttes Pôle culturel de Narrosse Narrosse samedi 28 mars 2026.

Pôle culturel de Narrosse 1 route de Sort Narrosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28

Date(s) :
2026-03-28

Aidé par Susana Montero, productrice dans un grand potager permacole certifié bio depuis plus de 20 ans, vous apprendrez à construire différents types de buttes, avec leurs avantages et inconvénients. En prévision de cet atelier pratique de 2h, le sol du terrain extérieur du pôle culturel a été préparé tout l’hiver par du foin réparti sur la parcelle jouxtant la médiathèque. Sur inscription   .

Pôle culturel de Narrosse 1 route de Sort Narrosse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 90 24 54  communication@mairie-narrosse.fr

