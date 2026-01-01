Atelier permaculture Les buttes Pôle culturel de Narrosse Narrosse

Atelier permaculture Les buttes

Pôle culturel de Narrosse 1 route de Sort Narrosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Aidé par Susana Montero, productrice dans un grand potager permacole certifié bio depuis plus de 20 ans, vous apprendrez à construire différents types de buttes, avec leurs avantages et inconvénients. En prévision de cet atelier pratique de 2h, le sol du terrain extérieur du pôle culturel a été préparé tout l’hiver par du foin réparti sur la parcelle jouxtant la médiathèque. Sur inscription .

Pôle culturel de Narrosse 1 route de Sort Narrosse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 90 24 54 communication@mairie-narrosse.fr

