Atelier permaculture Les fertilisants naturels Pôle culturel de Narrosse Narrosse samedi 11 avril 2026.
Pôle culturel de Narrosse 1 route de Sort Narrosse Landes
Dans ce troisième atelier, Susana Montero vous apprend tout sur les fertilisants naturels et pourquoi utiliser un calendrier lunaire. Sur inscription .
Pôle culturel de Narrosse 1 route de Sort Narrosse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 90 24 54 communication@mairie-narrosse.fr
