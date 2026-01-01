Atelier permaculture Les fertilisants naturels Pôle culturel de Narrosse Narrosse

Atelier permaculture Les fertilisants naturels

Atelier permaculture Les fertilisants naturels Pôle culturel de Narrosse Narrosse samedi 11 avril 2026.

Atelier permaculture Les fertilisants naturels

Pôle culturel de Narrosse 1 route de Sort Narrosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11

Date(s) :
2026-04-11

Dans ce troisième atelier, Susana Montero vous apprend tout sur les fertilisants naturels et pourquoi utiliser un calendrier lunaire. Sur inscription   .

Pôle culturel de Narrosse 1 route de Sort Narrosse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 90 24 54  communication@mairie-narrosse.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier permaculture Les fertilisants naturels Narrosse a été mis à jour le 2025-12-30 par OT Grand Dax