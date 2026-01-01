Atelier permaculture Les plants Pôle culturel de Narrosse Narrosse

Atelier permaculture Les plants

Pôle culturel de Narrosse 1 route de Sort Narrosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

2026-04-04

Stage pratique pour savoir faire vos plants et comment les associer aux fleurs et ainsi préserver la biodiversité au potager. Sur inscription .

Pôle culturel de Narrosse 1 route de Sort Narrosse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 90 24 54 communication@mairie-narrosse.fr

