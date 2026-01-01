Atelier permaculture Les plants Pôle culturel de Narrosse Narrosse
Pôle culturel de Narrosse 1 route de Sort Narrosse Landes
Gratuit
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
2026-04-04
Stage pratique pour savoir faire vos plants et comment les associer aux fleurs et ainsi préserver la biodiversité au potager. Sur inscription .
Pôle culturel de Narrosse 1 route de Sort Narrosse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 90 24 54 communication@mairie-narrosse.fr
