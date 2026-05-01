Saint-Ouen-en-Belin

Atelier Permaculture par CBON CBIO

21 Route de Château l’Hermitage Saint-Ouen-en-Belin Sarthe

Tarif : 50 – 50 – 90 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 09:30:00

fin : 2026-06-12 12:30:00

Date(s) :

2026-05-08 2026-06-12 2026-06-14 2026-07-04

Plonger avec Blandine dans l’univers de la permaculture le temps d’une journée, créez une butte semi-permanente de A à Z et récolter de superbes légumes.

Je vous promets, une journée pétillante et un moment de convivialité unique !

Venez plonger avec Blandine, le temps d’une journée, dans l’univers de la permaculture. Réalisez une butte semi permanente de A à Z et récoltez de superbes légumes.

Seulement 50 € (3 h) ou 90 € (la journée) pour cette expérience unique.

Venez me rejoindre également pour

– un atelier ludique dans la nature pour apprendre autrement en jouant et en coopérant dans la micro ferme !

– Découvrez une ferme de permaculture en famille avec Blandine, profitez en pour fêter un anniversaire.

Vous faites l’école à la maison, IEF, retrouvez, tous les 2ème jeudi de chaque mois, d’autres parents avec leurs enfants pour une année scolaire riche d’apprentissage au plus près de la nature.

Mon espace permaculture est adapté à tous les âges et accessible aux personnes en situation de handicap moteur.

Vous souhaitez organiser votre sortie de fin d’année scolaire, un anniversaire, un EVJF, une idée cadeau pour la fête des mères… ?

N’hésitez pas à me contacter directement !

Hâte de passer ce merveilleux moment avec vous ! .

21 Route de Château l’Hermitage Saint-Ouen-en-Belin 72220 Sarthe Pays de la Loire +33 6 10 84 05 18 cboncbio@outlook.fr

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English :

Dive into the world of permaculture with Blandine for a day, create a semi-permanent mound from A to Z and harvest superb vegetables.

L’événement Atelier Permaculture par CBON CBIO Saint-Ouen-en-Belin a été mis à jour le 2026-05-05 par CDC L’Orée de Bercé-Bélinois