Atelier Permis couteau Maison du Lieutenant Servoz

Atelier Permis couteau

Maison du Lieutenant 2231 route du Mont Servoz Haute-Savoie

Tarif : 4 – 4 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 14:00:00

fin : 2026-02-19 16:30:00

Date(s) :

2026-02-19

Un couteau, du bois et de l’imagination. Aux cotés d’Armand Courrioux, enfants et adultes apprennent à manier l’opinel en sécurité pour créer des jouets buissonniers et jouer autrement avec le bois.

Maison du Lieutenant 2231 route du Mont Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 85 63 86

English :

A knife, wood and imagination. Alongside Armand Courrioux, children and adults learn how to handle the opinel safely, to create bushcraft toys and play with wood in a whole new way.

