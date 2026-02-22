Atelier personnalisation de son Etincelle (bougie) avec Febeony #18 Journées Européennes des Métiers d’Art Febeony Valence

Atelier personnalisation de son Etincelle (bougie) avec Febeony #18 Journées Européennes des Métiers d’Art

Febeony 20 Grande Rue Valence Drôme

Tarif : 27 – 27 – 27 EUR

Durée 30mn

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-09 2026-04-10 2026-04-11

Flora Lombard, de Febeony, cirière, vous invite à un atelier pour personnaliser votre Etincelle (bougie) !

Febeony 20 Grande Rue Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 21 59 50 contact.febeony@gmail.com

English :

Flora Lombard, from Febeony, wax-maker, invites you to a workshop to personalize your Etincelle (candle)!

