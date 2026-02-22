Atelier personnalisation de son Etincelle (bougie) avec Febeony #18 Journées Européennes des Métiers d’Art Febeony Valence
Atelier personnalisation de son Etincelle (bougie) avec Febeony #18 Journées Européennes des Métiers d’Art Febeony Valence jeudi 9 avril 2026.
Atelier personnalisation de son Etincelle (bougie) avec Febeony #18 Journées Européennes des Métiers d’Art
Febeony 20 Grande Rue Valence Drôme
Tarif : 27 – 27 – 27 EUR
Durée 30mn
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-09 2026-04-10 2026-04-11
Flora Lombard, de Febeony, cirière, vous invite à un atelier pour personnaliser votre Etincelle (bougie) !
.
Febeony 20 Grande Rue Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 21 59 50 contact.febeony@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Flora Lombard, from Febeony, wax-maker, invites you to a workshop to personalize your Etincelle (candle)!
L’événement Atelier personnalisation de son Etincelle (bougie) avec Febeony #18 Journées Européennes des Métiers d’Art Valence a été mis à jour le 2026-02-20 par Valence Romans Tourisme