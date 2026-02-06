Atelier personnalisation tote-bag & Goûter Maison Tarte Maison Tarte Périgueux
Maison Tarte 2 Cours Tourny Périgueux Dordogne
Exprime ta créativité en donnant vie à ton tote bag unique. Avec pinceaux et peinture, laisse libre cours à ton imagination et repars avec un accessoire qui te ressemble. .
Maison Tarte 2 Cours Tourny Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 9 82 25 50 82
English : Atelier personnalisation tote-bag & Goûter Maison Tarte
