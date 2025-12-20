Atelier Personnalise ton jeu de Morpion Rue Albert Theulier Eyzerac

mercredi 21 janvier 2026.

Rue Albert Theulier Ludothèque Eyzerac Dordogne

Début : 2026-01-21
Les jeux les plus simples sont parfois les meilleurs ! Cet atelier propose au participant
de personnaliser le traditionnel jeu du morpion   .

Rue Albert Theulier Ludothèque Eyzerac 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 31 95 56 

L’événement Atelier Personnalise ton jeu de Morpion Eyzerac a été mis à jour le 2025-12-16 par Isle-Auvézère