Atelier : Personnalise ton mug Lacq-Odyssée Mourenx
mercredi 23 septembre 2026 · Lacq-Odyssée · Mourenx
Informations pratiques
Mourenx
Atelier : Personnalise ton mug
Lacq-Odyssée 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 13:30:00
fin : 2026-09-23 15:00:00
Date(s) :
2026-09-23
Créez en famille des objets uniques grâce aux machines du fablab. En découvrant la sublimation à chaud, vous pourrez réaliser des mugs personnalisés et uniques.
Sur réservation.
A partir de 8 ans. .
Lacq-Odyssée 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 85
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English : Atelier : Personnalise ton mug
L’événement Atelier : Personnalise ton mug Mourenx a été mis à jour le 2026-09-05 par OT Coeur de Béarn
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