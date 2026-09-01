Atelier : Personnalise ton mug Lacq-Odyssée Mourenx

Informations pratiques

Mourenx

Atelier : Personnalise ton mug

Lacq-Odyssée 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 13:30:00

fin : 2026-09-23 15:00:00

Date(s) :

2026-09-23

Créez en famille des objets uniques grâce aux machines du fablab. En découvrant la sublimation à chaud, vous pourrez réaliser des mugs personnalisés et uniques.

Sur réservation.

A partir de 8 ans. .

Lacq-Odyssée 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 85

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English : Atelier : Personnalise ton mug

L’événement Atelier : Personnalise ton mug Mourenx a été mis à jour le 2026-09-05 par OT Coeur de Béarn