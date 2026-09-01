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Atelier : Personnalise ton mug Lacq-Odyssée Mourenx

mercredi 23 septembre 2026 · Lacq-Odyssée · Mourenx

Atelier : Personnalise ton mug Lacq-Odyssée Mourenx

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Heure de début
13:30:00
Lieu
Lacq-Odyssée
Adresse
2 avenue Charles Moureu
Ville
64150 Mourenx
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Mourenx

Atelier : Personnalise ton mug

Lacq-Odyssée 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 13:30:00
fin : 2026-09-23 15:00:00

Date(s) :
2026-09-23

Créez en famille des objets uniques grâce aux machines du fablab. En découvrant la sublimation à chaud, vous pourrez réaliser des mugs personnalisés et uniques.
Sur réservation.
A partir de 8 ans.   .

Lacq-Odyssée 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 85 

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English : Atelier : Personnalise ton mug

L’événement Atelier : Personnalise ton mug Mourenx a été mis à jour le 2026-09-05 par OT Coeur de Béarn

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