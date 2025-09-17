Atelier Petit architecte Martainville-Épreville

Atelier Petit architecte Martainville-Épreville mercredi 17 septembre 2025.

Atelier Petit architecte

Rue de l’Église Martainville-Épreville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-17 14:30:00

fin : 2025-09-17 16:00:00

Date(s) :

2025-09-17

Après avoir observé, mesuré et inspecté le château et les bâtiments de la ferme, les enfants créent à leur tour un petit bâtiment.

Pour les enfants de 6 à 12 ans .

76116 Seine-Maritime Normandie

