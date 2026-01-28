Atelier Petit chef et Enquêtes dans les vergers La Maison Brûlée La Chapelle-Huon

Atelier Petit chef et Enquêtes dans les vergers

La Maison Brûlée Distillerie Cidrerie Pelletier La Chapelle-Huon Sarthe

Tarif : – – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 10:00:00

fin : 2026-04-14 11:30:00

Date(s) :

2026-04-14 2026-04-21

Animation pour les enfants

Viens apprendre en t’amusant et en cuisinant, chaque petit chef participera à la confection d’une pâtisserie mais aussi d’une enquête dans les vergers .

La matinée se terminera par une dégustation. .

La Maison Brûlée Distillerie Cidrerie Pelletier La Chapelle-Huon 72310 Sarthe Pays de la Loire +33 6 87 84 29 53 distilleriepelletier@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier Petit chef et Enquêtes dans les vergers La Chapelle-Huon a été mis à jour le 2026-01-28 par Bureau d’information touristique de Vibraye