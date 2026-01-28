Atelier Petit chef et Enquêtes dans les vergers La Maison Brûlée La Chapelle-Huon
Atelier Petit chef et Enquêtes dans les vergers La Maison Brûlée La Chapelle-Huon mardi 14 avril 2026.
Atelier Petit chef et Enquêtes dans les vergers
La Maison Brûlée Distillerie Cidrerie Pelletier La Chapelle-Huon Sarthe
Tarif : – – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 10:00:00
fin : 2026-04-14 11:30:00
Date(s) :
2026-04-14 2026-04-21
Animation pour les enfants
Viens apprendre en t’amusant et en cuisinant, chaque petit chef participera à la confection d’une pâtisserie mais aussi d’une enquête dans les vergers .
La matinée se terminera par une dégustation. .
La Maison Brûlée Distillerie Cidrerie Pelletier La Chapelle-Huon 72310 Sarthe Pays de la Loire +33 6 87 84 29 53 distilleriepelletier@outlook.fr
