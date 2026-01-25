Atelier petit écolo deviendra grand : La terre Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial PARIS

Après un conte place à la découverte : Un atelier pour explorer la terre ! Les participant·es découvrent s’essaient à la sculpture en terre, tout en plongeant dans la vie fascinante des sols : le compost, les petites bêtes qui vivent sous nos pieds. Une expérience ludique et sensorielle pour comprendre, observer et créer en lien avec la nature.

Avant chaque période de vacances, un atelier scientifique explore l’un des quatre éléments pour permettre aux enfants de développer leur créativité et leur conscience de l’environnement.

Le mercredi 18 février 2026

de 14h30 à 16h30

gratuit

Inscription au 01 58 20 58 00, par mail : cpajeanmichelmartial@actisce.org ou à l’accueil du centre

Public tout-petits et enfants. A partir de 6 ans.

Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial 9, rue Tchaïkovski 75018 PARIS

https://www.actisce.eu/jm-martial +33158205800 cpajeanmichelmartial@actisce.org https://www.facebook.com/centrejeanmichelmartial/ https://www.facebook.com/centrejeanmichelmartial/



