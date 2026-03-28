Atelier petit écolo deviendra grand : le bois Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial PARIS
Atelier petit écolo deviendra grand : le bois Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial PARIS mercredi 15 avril 2026.
Après le conte « l’homme qui plantait des arbres » place à la découverte : Réalisation de fiches d’identité dendrologiques pour mieux connaître les arbres qui nous entourent.
Avant chaque période de vacances, un atelier scientifique explore l’un des quatre éléments pour permettre aux enfants de développer leur créativité et leur conscience de l’environnement.
Le mercredi 15 avril 2026
de 14h30 à 16h30
gratuit
Inscription au 01 58 20 58 00, par mail : cpajeanmichelmartial@actisce.org ou à l’accueil du centre
Public enfants. A partir de 6 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-15T17:30:00+02:00
fin : 2026-04-15T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-15T14:30:00+02:00_2026-04-15T16:30:00+02:00
Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial 9, rue Tchaïkovski 75018 PARIS
https://www.actisce.eu/jm-martial +33158205800 cpajeanmichelmartial@actisce.org https://www.facebook.com/centrejeanmichelmartial/ https://www.facebook.com/centrejeanmichelmartial/
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