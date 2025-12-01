Atelier petit écolo deviendra grand : L’eau Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial PARIS

Après un conte place à la découverte : comment l’eau circule-t-elle sur notre planète ? À quoi sert-elle dans notre quotidien ? D’expériences ludiques en créations artistiques, les enfants exploreront le cycle de l’eau et ses usages tout en développant leur curiosité.

Informations et inscription par téléphone au 01 58 20 58 00 ou à l’accueil du centre.

Avant chaque période de vacances, un atelier scientifi que explore l’un des quatre éléments pour permettre aux enfants de développer leur créativité et leur conscience de l’environnement.

Le mercredi 17 décembre 2025

de 14h30 à 16h30

gratuit

Inscription au 01 58 20 58 00, par mail : cpajeanmichelmartial@actisce.org ou à l'accueil du centre

Public tout-petits et enfants. A partir de 6 ans. Jusqu’à 10 ans.

Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial 9, rue Tchaïkovski 75018 PARIS

https://www.actisce.eu/jm-martial +33158205800 cpajeanmichelmartial@actisce.org https://www.facebook.com/centrejeanmichelmartial/ https://www.facebook.com/centrejeanmichelmartial/