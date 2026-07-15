Atelier petit fermier La ferme de Marie-Jeanne Andel
mercredi 29 juillet 2026 · La ferme de Marie-Jeanne · Andel
Informations pratiques
Andel
Atelier petit fermier
La ferme de Marie-Jeanne 1 Lourmel Andel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 15:00:00
fin : 2026-07-29 16:00:00
Date(s) :
2026-07-29
Que diriez-vous de passer un après-midi à la ferme et de goûter à la vie du fermier ?
Viens enfiler tes bottes et vivre l’expérience d’un p’tit fermier.
Nous prendrons soin des animaux, ramasserons des œufs. De 3 à 10 ans. Sur réservation .
La ferme de Marie-Jeanne 1 Lourmel Andel 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 87 32 17 44
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English :
L’événement Atelier petit fermier Andel a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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