Atelier petit fermier (+ de 6 ans) Ingrannes

Atelier petit fermier (+ de 6 ans) Ingrannes mercredi 30 juillet 2025.

Atelier petit fermier (+ de 6 ans)

19 Route de Fay aux Loges Ingrannes Loiret

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-07-30 14:30:00

fin : 2025-08-27

Date(s) :

2025-07-30 2025-10-20

Rencontrer tous les amis à plumes, à laine et à poils. Nourrir les poules, les lapins, les brebis et le bouc, les ânes et faire des câlins à toute la troupe. Voilà un joyeux programme pour apprendre à rencontrer l’autre. 5 .

19 Route de Fay aux Loges Ingrannes 45450 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 73 39 92 70 contact@abacvloiret.com

English :

Petit Fermier workshop 1h30 10?/pers

German :

Workshop « Kleiner Bauer » 1,5 Stunden 10?/Pers

Italiano :

Laboratorio Petit Fermier 1h30 10.-pers

Espanol :

Taller Petit Fermier 1h30 10?/pers

