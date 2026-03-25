Atelier petit fermier -Pouilly en Auxois Ferme thérapeutique et pédagogique d’ISIS Pouilly-en-Auxois

Atelier petit fermier -Pouilly en Auxois

Ferme thérapeutique et pédagogique d’ISIS 5 Rue des Coteaux Pouilly-en-Auxois Côte-d’Or

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 10:00:00

fin : 2026-04-06 11:00:00

Date(s) :

2026-04-06 2026-04-07 2026-04-08 2026-04-09 2026-04-13 2026-04-14 2026-04-15 2026-04-16

Venez découvrir les lieux de vie des animaux de la ferme, venez à leur rencontre, apprenez en davantage sur chacun d’entre eux et participez à leur nourrissage .

Ferme thérapeutique et pédagogique d’ISIS 5 Rue des Coteaux Pouilly-en-Auxois 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 10 22 08 38

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English : Atelier petit fermier -Pouilly en Auxois

L’événement Atelier petit fermier -Pouilly en Auxois Pouilly-en-Auxois a été mis à jour le 2026-03-25 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)