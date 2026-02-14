Rencontre des Animaux atelier Petit fermier pour l’enfant différent Ingrannes
Rencontre des Animaux atelier Petit fermier pour l’enfant différent Ingrannes samedi 11 avril 2026.
Rencontre des Animaux atelier Petit fermier pour l’enfant différent
19 Route de Fay aux Loges Ingrannes Loiret
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-11 14:00:00
fin : 2026-04-11 16:00:00
Date(s) :
2026-04-11 2026-04-25
Atelier Petit fermier pour l’enfant différent
Moment dédié aux familles avec un enfant à besoins spécifiques.
Rencontre de tous les animaux au rythme de chacun et selon son intérêt.
Possibilité de faire un parcours de motricité avec les ânes. 5 .
19 Route de Fay aux Loges Ingrannes 45450 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 73 39 92 70 contact@abacvloiret.com
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English :
Little farmer workshop for the different child
L’événement Rencontre des Animaux atelier Petit fermier pour l’enfant différent Ingrannes a été mis à jour le 2026-03-16 par OT VAL DE LOIRE ET FORET D’ORLEANS