Rencontre des Animaux atelier Petit fermier pour l’enfant différent

19 Route de Fay aux Loges Ingrannes Loiret

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-11 14:00:00

fin : 2026-04-11 16:00:00

Date(s) :

2026-04-11 2026-04-25

Atelier Petit fermier pour l’enfant différent

Moment dédié aux familles avec un enfant à besoins spécifiques.

Rencontre de tous les animaux au rythme de chacun et selon son intérêt.

Possibilité de faire un parcours de motricité avec les ânes. 5 .

19 Route de Fay aux Loges Ingrannes 45450 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 73 39 92 70 contact@abacvloiret.com

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English :

Little farmer workshop for the different child

L’événement Rencontre des Animaux atelier Petit fermier pour l’enfant différent Ingrannes a été mis à jour le 2026-03-16 par OT VAL DE LOIRE ET FORET D’ORLEANS