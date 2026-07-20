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AGENDA · Chanteloup

Atelier Petit Historien de l’art Chanteloup

mercredi 12 août 2026 · Chanteloup

Atelier Petit Historien de l’art Chanteloup

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Château de Chanteloup
Ville
50510 Chanteloup
Département
Manche
Tarif

Chanteloup

Atelier Petit Historien de l’art

Château de Chanteloup Chanteloup Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 15:00:00
fin : 2026-08-19 15:45:00

Date(s) :
2026-08-12 2026-08-19

Deviens un petit historien de l’art et découvrir la Renaissance.
A partir de 8 ans   .

Château de Chanteloup Chanteloup 50510 Manche Normandie +33 6 21 11 43 08  chateau@dechanteloup.fr

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English : Atelier Petit Historien de l’art

L’événement Atelier Petit Historien de l’art Chanteloup a été mis à jour le 2026-07-20 par OT Granville Terre et Mer

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