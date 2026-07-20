AGENDA · Chanteloup
Atelier Petit Historien de l’art Chanteloup
mercredi 12 août 2026 · Chanteloup
Informations pratiques
Chanteloup
Atelier Petit Historien de l’art
Château de Chanteloup Chanteloup Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 15:00:00
fin : 2026-08-19 15:45:00
Date(s) :
2026-08-12 2026-08-19
Deviens un petit historien de l’art et découvrir la Renaissance.
A partir de 8 ans .
Château de Chanteloup Chanteloup 50510 Manche Normandie +33 6 21 11 43 08 chateau@dechanteloup.fr
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English : Atelier Petit Historien de l’art
L’événement Atelier Petit Historien de l’art Chanteloup a été mis à jour le 2026-07-20 par OT Granville Terre et Mer
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