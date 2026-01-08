Atelier petit meuble en carton la Récréa’thiv Thiviers

Atelier petit meuble en carton la Récréa’thiv Thiviers samedi 17 janvier 2026.

la Récréa’thiv avenue de la gare Thiviers Dordogne

Début : 2026-01-17
fin : 2026-01-17

2026-01-17

Venez réaliser un petit meuble en carton avec Nathalie.
Un autre atelier sera proposé afin de finir le meuble que vous aurez commencé.
Le matériel est mis à disposition
la Récréa’thiv avenue de la gare Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 05 63 16  larecreathiv@gmail.com

English : Atelier petit meuble en carton

Come and make a small piece of cardboard furniture with Nathalie.
Another workshop will be held to finish the piece of furniture you’ve started.
Materials provided

