Atelier petit meuble en carton la Récréa’thiv Thiviers

la Récréa'thiv avenue de la gare Thiviers Dordogne

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

2026-01-17

Venez réaliser un petit meuble en carton avec Nathalie.

Un autre atelier sera proposé afin de finir le meuble que vous aurez commencé.

Le matériel est mis à disposition

la Récréa'thiv avenue de la gare Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 05 63 16 larecreathiv@gmail.com

English : Atelier petit meuble en carton

Come and make a small piece of cardboard furniture with Nathalie.

Another workshop will be held to finish the piece of furniture you’ve started.

Materials provided

