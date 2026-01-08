Atelier petit meuble en carton la Récréa’thiv Thiviers
Atelier petit meuble en carton la Récréa’thiv Thiviers samedi 17 janvier 2026.
Atelier petit meuble en carton
la Récréa’thiv avenue de la gare Thiviers Dordogne
Début : 2026-01-17
fin : 2026-01-17
2026-01-17
Venez réaliser un petit meuble en carton avec Nathalie.
Un autre atelier sera proposé afin de finir le meuble que vous aurez commencé.
Le matériel est mis à disposition
la Récréa’thiv avenue de la gare Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 05 63 16 larecreathiv@gmail.com
English : Atelier petit meuble en carton
Come and make a small piece of cardboard furniture with Nathalie.
Another workshop will be held to finish the piece of furniture you’ve started.
Materials provided
