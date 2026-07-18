Atelier petit miroir Atelier Boui-Boui Clères

Informations pratiques

Clères

Atelier petit miroir

Atelier Boui-Boui 23 Rue Marchepied de la Rivière Clères Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 11:00:00

fin : 2026-08-15 12:30:00

Date(s) :

2026-08-15 2026-08-24

Apprendre à customiser un petit objet de la vie de tous les jours et en faire une jolie création personnalisée

Durant cet atelier, je vous propose de customiser un petit miroir esprit vintage. En travaillant les fleurs avec délicatesse vous pourrez créer un miroir selon vos envies.

Petit format facilement intégrable dans votre déco ou format moyen rond, venez vous initier au DIY avec les fleurs séchées.

Large choix de fleurs.

Atelier pas à pas, conseils et astuces pour vous assurer un joli moment créatif.

Durée de l’atelier 1h30. .

Atelier Boui-Boui 23 Rue Marchepied de la Rivière Clères 76690 Seine-Maritime Normandie +33 6 70 93 19 26 contact@latelierbouiboui.com

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English : Atelier petit miroir

L’événement Atelier petit miroir Clères a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin