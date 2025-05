Atelier petit tambour fleuri – Clères, 20 juin 2025 18:30, Clères.

Seine-Maritime

Atelier petit tambour fleuri 23 Rue Marchepied de la Rivière Clères Seine-Maritime

Début : 2025-06-20 18:30:00

fin : 2025-06-20

2025-06-20

Grâce à l’atelier Boui-Boui, transformez un simple tambour en une œuvre d’art florale lors de cet atelier stimulant.

Explorez différentes techniques de composition pour créer des motifs harmonieux et équilibrés qui donneront vie à votre tambour avec une explosion de couleurs et de textures florales.

23 Rue Marchepied de la Rivière

Clères 76690 Seine-Maritime Normandie

English : Atelier petit tambour fleuri

With the Boui-Boui workshop, transform a simple drum into a work of floral art in this stimulating workshop.

Explore different composition techniques to create harmonious, balanced patterns that will bring your drum to life with an explosion of floral colors and textures.

German :

Mit dem Boui-Boui-Workshop verwandeln Sie in diesem anregenden Workshop eine einfache Trommel in ein florales Kunstwerk.

Erkunden Sie verschiedene Kompositionstechniken, um harmonische und ausgewogene Muster zu schaffen, die Ihre Trommel mit einer Explosion von Farben und floralen Texturen zum Leben erwecken.

Italiano :

Con il laboratorio Boui-Boui, trasformate un semplice tamburo in un’opera d’arte floreale in questo stimolante workshop.

Esplorate diverse tecniche di composizione per creare disegni armoniosi ed equilibrati che daranno vita al vostro tamburo con un’esplosione di colori e texture floreali.

Espanol :

Con el taller Boui-Boui, transforme un simple tambor en una obra de arte floral en este estimulante taller.

Explore diferentes técnicas de composición para crear diseños armoniosos y equilibrados que darán vida a su tambor con una explosión de colores y texturas florales.

