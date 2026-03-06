Atelier petit tambour fleuri Clères

Atelier petit tambour fleuri

23 Rue Marchepied de la Rivière Clères Seine-Maritime

2026-03-06 18:30:00

fin : 2026-03-06

2026-03-06

Grâce à l'atelier Boui-Boui, transformez un simple tambour en une œuvre d'art florale lors de cet atelier stimulant.

Explorez différentes techniques de composition pour créer des motifs harmonieux et équilibrés qui donneront vie à votre tambour avec une explosion de couleurs et de textures florales.

23 Rue Marchepied de la Rivière Clères 76690 Seine-Maritime Normandie

Atelier petit tambour fleuri

