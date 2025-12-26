Atelier petite enfance la musique Martainville-Épreville
Atelier petite enfance la musique Martainville-Épreville samedi 17 janvier 2026.
Atelier petite enfance la musique
429 route du château Martainville-Épreville Seine-Maritime
Début : 2026-01-17 10:30:00
fin : 2026-01-17 11:15:00
2026-01-17 2026-01-21
Atelier pour les tout-petits de 18 mois à 3 ans, sur le thème Musique . Entourés de la collection d’instruments de musique du château, les enfants découvrent des sonorités et expérimentent, à travers des lectures et des petits jeux. Possibilité d’apporter une paire de chaussons anti-dérapants, pour plus de confort.
Atelier pour les tout-petits de 15 mois à 3 ans, encadré par un médiateur culturel du Département, sur réservation. .
76116 Seine-Maritime Normandie
English : Atelier petite enfance la musique
