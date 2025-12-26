Atelier petite enfance la musique

429 route du château Martainville-Épreville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 10:30:00

fin : 2026-01-17 11:15:00

Date(s) :

2026-01-17 2026-01-21

Atelier pour les tout-petits de 18 mois à 3 ans, sur le thème Musique . Entourés de la collection d’instruments de musique du château, les enfants découvrent des sonorités et expérimentent, à travers des lectures et des petits jeux. Possibilité d’apporter une paire de chaussons anti-dérapants, pour plus de confort.

Atelier pour les tout-petits de 15 mois à 3 ans, encadré par un médiateur culturel du Département, sur réservation. .

429 route du château Martainville-Épreville 76116 Seine-Maritime Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier petite enfance la musique

L’événement Atelier petite enfance la musique Martainville-Épreville a été mis à jour le 2025-12-26 par Seine-Maritime Attractivité