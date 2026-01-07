Atelier Petite Enfance Les Couleurs Martainville-Épreville
Atelier Petite Enfance Les Couleurs Martainville-Épreville mercredi 18 février 2026.
Atelier Petite Enfance Les Couleurs
Route du château Martainville-Épreville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18 10:30:00
fin : 2026-02-18 11:15:00
Date(s) :
2026-02-18
Atelier pour les tout-petits de 18 mois à 3 ans, sur le thème Les couleurs. Découverte des couleurs par le biais de contes et d’activités au sein du château-musée. Possibilité d’apporter une paire de chaussons antidérapants, pour plus de confort.
Atelier encadré par un médiateur culturel du Département, sur réservation .
Route du château Martainville-Épreville 76116 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 23 44 70 chateaudemartainville@seinemaritime.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Petite Enfance Les Couleurs
L’événement Atelier Petite Enfance Les Couleurs Martainville-Épreville a été mis à jour le 2026-01-07 par Seine-Maritime Attractivité