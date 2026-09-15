AGENDA · Royan
Atelier petite enfance – Pâte à modeler Ludothèque Royan
jeudi 8 octobre 2026 · Ludothèque · Royan
Informations pratiques
Royan
Atelier petite enfance – Pâte à modeler
Ludothèque 1 avenue des Fleurs de la Paix Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 10:00:00
fin : 2026-10-08
Date(s) :
2026-10-08
Venez découvrir la pâte à modeler sans cuisson.
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Ludothèque 1 avenue des Fleurs de la Paix Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 95 09 ludotheque@mairie-royan.fr
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English :
Come discover no-bake modeling clay.
L’événement Atelier petite enfance – Pâte à modeler Royan a été mis à jour le 2026-09-03 par Mairie de Royan
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