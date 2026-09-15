Atelier petite enfance – Pâte à modeler Ludothèque Royan

Informations pratiques

Royan

Atelier petite enfance – Pâte à modeler

Ludothèque 1 avenue des Fleurs de la Paix Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 10:00:00

fin : 2026-10-08

Date(s) :

2026-10-08

Venez découvrir la pâte à modeler sans cuisson.

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Ludothèque 1 avenue des Fleurs de la Paix Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 95 09 ludotheque@mairie-royan.fr

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English :

Come discover no-bake modeling clay.

L’événement Atelier petite enfance – Pâte à modeler Royan a été mis à jour le 2026-09-03 par Mairie de Royan