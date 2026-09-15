UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Royan

Atelier petite enfance – Pâte à modeler Ludothèque Royan

jeudi 8 octobre 2026 · Ludothèque · Royan

Informations pratiques

Début
jeudi 8 octobre 2026
Fin
jeudi 8 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Ludothèque
Adresse
1 avenue des Fleurs de la Paix
Ville
17200 Royan
Département
Charente-Maritime
Tarif

Royan

Atelier petite enfance – Pâte à modeler

Ludothèque 1 avenue des Fleurs de la Paix Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 10:00:00
fin : 2026-10-08

Date(s) :
2026-10-08

Venez découvrir la pâte à modeler sans cuisson.
  .

Ludothèque 1 avenue des Fleurs de la Paix Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 95 09  ludotheque@mairie-royan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come discover no-bake modeling clay.

L’événement Atelier petite enfance – Pâte à modeler Royan a été mis à jour le 2026-09-03 par Mairie de Royan

À voir aussi à Royan (Charente-Maritime)