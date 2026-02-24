Atelier petite enfance Peinture propre Ludothèque Royan
Atelier petite enfance Peinture propre Ludothèque Royan jeudi 30 avril 2026.
Atelier petite enfance Peinture propre
Ludothèque 1 avenue des Fleurs de la Paix Royan Charente-Maritime
Début : 2026-04-30 10:00:00
fin : 2026-04-30 11:30:00
2026-04-30
Offrez à votre tout-petit un moment d’éveil et de découverte. Exploration sensorielle, couleurs et premières expériences artistiques avec la peinture propre.
Ludothèque 1 avenue des Fleurs de la Paix Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 95 09 ludotheque@mairie-royan.fr
English :
Offer your little one a moment of awakening and discovery. Sensory exploration, colors and first artistic experiences with clean paint.
L’événement Atelier petite enfance Peinture propre Royan a été mis à jour le 2026-02-24 par Mairie de Royan