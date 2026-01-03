Atelier Petites Bêtes Gizeux
Atelier Petites Bêtes Gizeux mercredi 1 avril 2026.
Atelier Petites Bêtes
Gizeux Indre-et-Loire
Tarif : 4.5 – 4.5 – EUR
4.5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-10-30
Date(s) :
2026-04-01 2026-07-06 2026-10-17
Venez découvrir et écouter la forêt de Gizeux et ses nombreux habitants.
Partez à la découverte des petites bêtes qui peuplent la forêt.
Apprenez à reconnaitre les arbres grâce à leurs feuilles et à comprendre le fonctionnement de l’éco-système afin d’y percevoir la place de l’homme et sa responsabilité dans le respect de l’environnement. 4.5 .
Gizeux 37340 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 96 45 18 info@chateaudegizeux.com
English : Workshop tale and snack
Come and discover the Gizeux forest and its many inhabitants.
Discover the little creatures that inhabit the forest.
L’événement Atelier Petites Bêtes Gizeux a été mis à jour le 2025-10-23 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE