Atelier Petites Bêtes

Gizeux Indre-et-Loire

Tarif : 4.5 – 4.5 – EUR

4.5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-10-30

Date(s) :

2026-04-01 2026-07-06 2026-10-17

Venez découvrir et écouter la forêt de Gizeux et ses nombreux habitants.

Partez à la découverte des petites bêtes qui peuplent la forêt.

Apprenez à reconnaitre les arbres grâce à leurs feuilles et à comprendre le fonctionnement de l’éco-système afin d’y percevoir la place de l’homme et sa responsabilité dans le respect de l’environnement. 4.5 .

Gizeux 37340 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 96 45 18 info@chateaudegizeux.com

English : Workshop tale and snack

Come and discover the Gizeux forest and its many inhabitants.

Discover the little creatures that inhabit the forest.

L’événement Atelier Petites Bêtes Gizeux a été mis à jour le 2025-10-23 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE