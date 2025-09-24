Atelier | Petites mains Nogent-sur-Oise
Atelier | Petites mains
1 Rue Denis Diderot Nogent-sur-Oise Oise
Début : 2025-09-24 15:00:00
fin : 2025-09-24 17:00:00
2025-09-24
Rendez-vous un mercredi par mois au secteur jeunesse de la Médiathèque pour participer à un atelier manuel de loisir créatif. Gratuit, dès 6 ans
Mercredi 24 septembre, personnalise ton sac d’école avec un porte clé!
Gratuit, sans réservation, dès 6 ans (les enfants doivent être accompagnés d’un adulte).
Informations à la médiathèque Maurice Schuman de Nogent-sur-Oise au 03 44 66 60 44
Allez-y en bus, ligne B arrêt « Médiathèque » ou ligne C1/C2 arrêt « Saint-Exupéry » 0 .
1 Rue Denis Diderot Nogent-sur-Oise 60180 Oise Hauts-de-France +33 3 44 66 60 44
English :
Join us one Wednesday a month in the Médiathèque’s children’s section for a creative leisure workshop. Free, ages 6 and up
German :
Treffen Sie sich einmal im Monat an einem Mittwoch im Jugendbereich der Mediathek, um an einem manuellen Workshop für kreative Freizeitgestaltung teilzunehmen. Kostenlos, ab 6 Jahren
Italiano :
Un mercoledì al mese, nella sezione bambini della Médiathèque, partecipate a un laboratorio di arti e mestieri manuali. Gratuito, a partire dai 6 anni
Espanol :
Únase a nosotros un miércoles al mes en la sección infantil de la Médiathèque para participar en un taller de manualidades. Gratuito, a partir de 6 años
