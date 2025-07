Atelier petits choux Clères

Atelier petits choux Clères dimanche 20 juillet 2025.

Atelier petits choux

68 Rue de l’Église Clères Seine-Maritime

Début : 2025-07-20 14:00:00

fin : 2025-07-20

2025-07-20

Il ne reste qu’une seule place !

Durée 3h / 4 à 8 participants

Pendant cet atelier, vous apprendrez à:

réaliser une pâte à choux,

remplir et manier une poche à douille

connaître les secrets de cuisson de la pâte à choux.

Après une pause dégustation, vous repartirez avec vos petits choux et de nombreuses astuces pour le refaire une fois chez vous !

English : Atelier petits choux

Only one place left!

Duration: 3h / 4 to 8 participants

During this workshop, you’ll learn how to..:

make choux pastry,

fill and handle a pastry bag

learn the secrets of baking choux pastry.

After a tasting break, you’ll leave with your own choux and lots of tips on how to make them again at home!

German :

Es ist nur noch ein Platz frei!

Dauer: 3 Stunden / 4 bis 8 Teilnehmer

Während dieses Workshops werden Sie lernen, wie Sie

einen Brandteig herzustellen,

einen Spritzbeutel zu füllen und zu handhaben

die Geheimnisse des Backens von Brandteig zu kennen.

Nach einer Verkostungspause nehmen Sie Ihre Windbeutel mit nach Hause und erhalten viele Tipps, wie Sie sie zu Hause nachbacken können!

Italiano :

È rimasto solo un posto!

Durata: 3 ore / da 4 a 8 partecipanti

Durante questo workshop, imparerete a:

fare la pasta choux,

riempire e maneggiare una sacca da pasticcere

imparare i segreti della cottura della pasta choux.

Dopo una pausa di degustazione, tornerete a casa con i vostri choux e tanti consigli su come rifarli a casa!

Espanol :

¡Sólo queda una plaza!

Duración: 3 horas / de 4 a 8 participantes

Durante este taller, aprenderás a:

hacer pasta choux,

rellenar y utilizar una manga pastelera

conocer los secretos de la cocción de la pasta choux.

Tras una pausa de degustación, te irás a casa con tus propios choux y un montón de consejos para volver a hacerlos en casa

L’événement Atelier petits choux Clères a été mis à jour le 2025-07-12 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin