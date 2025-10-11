Atelier petits choux Clères

Atelier petits choux Clères samedi 11 octobre 2025.

Atelier petits choux

68 Rue de l’Église Clères Seine-Maritime

Début : 2025-10-11 09:30:00

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Pendant cet atelier, vous apprendrez à:

réaliser une pâte à choux, base fondamentale

réaliser une crème

remplir et manier une poche à douille

connaître les secrets de cuisson de la pâte à choux.

Après une pause dégustation, vous repartirez avec vos petits choux et de nombreuses astuces pour le refaire une fois chez vous !

Durée 3h / 4 à 8 participants .

68 Rue de l’Église Clères 76690 Seine-Maritime Normandie +33 6 79 25 05 37 contact@laforetdesmacarons.com

