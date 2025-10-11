Atelier petits choux Clères
Atelier petits choux Clères samedi 11 octobre 2025.
Atelier petits choux
68 Rue de l’Église Clères Seine-Maritime
Pendant cet atelier, vous apprendrez à:
réaliser une pâte à choux, base fondamentale
réaliser une crème
remplir et manier une poche à douille
connaître les secrets de cuisson de la pâte à choux.
Après une pause dégustation, vous repartirez avec vos petits choux et de nombreuses astuces pour le refaire une fois chez vous !
Durée 3h / 4 à 8 participants .
68 Rue de l’Église Clères 76690 Seine-Maritime Normandie +33 6 79 25 05 37 contact@laforetdesmacarons.com
