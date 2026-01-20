Atelier petits fermiers Route de la Batailleuse Rochejean
Atelier petits fermiers Route de la Batailleuse Rochejean mercredi 11 février 2026.
Route de la Batailleuse Ferme de la Batailleuse Rochejean Doubs
Tarif : 22 EUR
Début : 2026-02-11 14:30:00
fin : 2026-03-04 18:30:00
2026-02-11 2026-02-12 2026-02-18 2026-02-19 2026-02-25 2026-02-26 2026-03-04 2026-03-05
Venez vous occuper des animaux de la ferme, prendre un goûter paysan et assister à la traite des vaches.
Pour les enfants de 6 à 12 ans.
Réservation obligatoire .
Route de la Batailleuse Ferme de la Batailleuse Rochejean 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 91 84 contact@claj-batailleuse.fr
