Atelier petits fermiers Route de la Batailleuse Rochejean

Atelier petits fermiers

Route de la Batailleuse Ferme de la Batailleuse Rochejean Doubs

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 14:30:00

fin : 2026-03-04 18:30:00

Date(s) :

2026-02-11 2026-02-12 2026-02-18 2026-02-19 2026-02-25 2026-02-26 2026-03-04 2026-03-05

Venez vous occuper des animaux de la ferme, prendre un goûter paysan et assister à la traite des vaches.

Pour les enfants de 6 à 12 ans.

Réservation obligatoire .

+33 3 81 49 91 84 contact@claj-batailleuse.fr

