Atelier Petits Graveurs au Château de Terre-Neuve

Château de Terre-Neuve 1 Rue Jarnigande Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-22 10:30:00

fin : 2025-12-22 12:00:00

Date(s) :

2025-12-22 2025-12-28

Octave de Rochebrune, un des propriétaire célèbre du château était un graveur à l’Eau forte reconnu pour ses talents dans cet art.

Les enfants sont conviés à découvrir cette technique d’impression particulière et de la réaliser au cours d’un atelier créatif sur le thème de Noël.

Après avoir gravé et imprimé les monstres sortis de leur imagination, il pourront repartir avec les plaques de gravures et leurs œuvres.

Le 22 et 28 décembre de 10h30 à 12h00

sur réservation uniquement

5,50€ enfant (6-12 ans)

Gratuit pour les accompagnateurs .

Château de Terre-Neuve 1 Rue Jarnigande Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 17 75 commercialterreneuve@gmail.com

English :

Octave de Rochebrune, one of the château?s famous owners, was an etcher renowned for his talents in this art.

L’événement Atelier Petits Graveurs au Château de Terre-Neuve Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2025-12-13 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin