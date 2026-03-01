Atelier | Petits paniers de Pâques Médiathèque Bergerac

Médiathèque 7 Place Bellegarde Bergerac

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-03-21 15:00:00
fin : 2026-03-21 16:00:00

Venez participer à un atelier créatif pour confectionner votre panier de Pâques !

Atelier accessible aux enfants de 5 à 10 ans.
(2 créneaux disponibles)
Sur inscription.   .

+33 5 53 57 67 66  mediatheque.bergerac@la-cab.fr

