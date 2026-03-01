Atelier | Petits paniers de Pâques Médiathèque Bergerac
Atelier | Petits paniers de Pâques
Médiathèque 7 Place Bellegarde Bergerac Dordogne
Début : 2026-03-21 15:00:00
fin : 2026-03-21 16:00:00
2026-03-21
Venez participer à un atelier créatif pour confectionner votre panier de Pâques !
Atelier accessible aux enfants de 5 à 10 ans.
(2 créneaux disponibles)
Sur inscription. .
Médiathèque 7 Place Bellegarde Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 67 66 mediatheque.bergerac@la-cab.fr
