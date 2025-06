Atelier Petits potiers Musée Montagnard Les Houches 8 juillet 2025 14:00

Atelier Petits potiers Musée Montagnard 2 rue de l’Eglise Les Houches Haute-Savoie

Observe les assiettes en poterie du musée puis modèle et décore la tienne !

Musée Montagnard 2 rue de l’Eglise

Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 60 04 14 26 musee-montagnard@ccvcmb.fr

English :

Take a look at the museum’s pottery plates, then model and decorate your own!

German :

Betrachte die getöpferten Teller im Museum und modelliere und dekoriere dann deinen eigenen!

Italiano :

Osservate i piatti di ceramica del museo, poi modellate e decorate i vostri!

Espanol :

Observa los platos de cerámica del museo y, a continuación, ¡modela y decora el tuyo propio!

