Atelier Petits Soigneurs Animaliers

339 Le Bignon La Tessoualle Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 10:30:00

fin : 2026-04-08 11:30:00

Date(s) :

2026-04-08

Venez passer un moment privilégié en famille en compagnie des animaux. Une expérience sensorielle, éducative et pleine de tendresse.

Atelier Petits Soigneurs pour les enfants de 3 à 11 ans.

Le Mercredi 8 avril

de 10h30 à 11h30

Au Programme: nourrissage, brossage, jeux et activités, câlins aux animaux des différentes espèces.

‼️Sur inscription, le nombre de places est limité‼️

Tarif 10 euros par enfant avec 1 accompagnant gratuit pour les de 6 ans 5 euros par accompagnateur supplémentaire. .

339 Le Bignon La Tessoualle 49280 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 04 49 74 michel.chevallereau49@orange.fr

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English :

come and spend a special moment with your family in the company of animals. A sensory, educational and tender experience.

L’événement Atelier Petits Soigneurs Animaliers La Tessoualle a été mis à jour le 2026-03-15 par Office de tourisme du Choletais