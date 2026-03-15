Atelier Petits Soigneurs Animaliers La Tessoualle
Atelier Petits Soigneurs Animaliers La Tessoualle mercredi 8 avril 2026.
Atelier Petits Soigneurs Animaliers
339 Le Bignon La Tessoualle Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 10:30:00
fin : 2026-04-08 11:30:00
Date(s) :
2026-04-08
Venez passer un moment privilégié en famille en compagnie des animaux. Une expérience sensorielle, éducative et pleine de tendresse.
Atelier Petits Soigneurs pour les enfants de 3 à 11 ans.
Le Mercredi 8 avril
de 10h30 à 11h30
Au Programme: nourrissage, brossage, jeux et activités, câlins aux animaux des différentes espèces.
‼️Sur inscription, le nombre de places est limité‼️
Tarif 10 euros par enfant avec 1 accompagnant gratuit pour les de 6 ans 5 euros par accompagnateur supplémentaire. .
339 Le Bignon La Tessoualle 49280 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 04 49 74 michel.chevallereau49@orange.fr
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English :
come and spend a special moment with your family in the company of animals. A sensory, educational and tender experience.
L’événement Atelier Petits Soigneurs Animaliers La Tessoualle a été mis à jour le 2026-03-15 par Office de tourisme du Choletais