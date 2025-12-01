Atelier petits tours de magie Bibliothèque Barèges
lundi 29 décembre 2025
Atelier petits tours de magie
Bibliothèque BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées
Démonstration et explications de tours de magie faciles.
Pour les 8/12 ans. .
Bibliothèque BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 16 00
English :
Demonstration and explanation of easy magic tricks.
German :
Vorführung und Erklärung von einfachen Zaubertricks.
Italiano :
Dimostrazioni e spiegazioni di facili trucchi magici.
Espanol :
Demostraciones y explicaciones de trucos de magia fáciles.
