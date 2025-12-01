Atelier petits tours de magie Bibliothèque Barèges

Atelier petits tours de magie

Bibliothèque BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées

Début : 2025-12-29 16:00:00

fin : 2025-12-29 17:00:00

2025-12-29

Démonstration et explications de tours de magie faciles.

Pour les 8/12 ans. .

Bibliothèque BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 16 00

English :

Demonstration and explanation of easy magic tricks.

German :

Vorführung und Erklärung von einfachen Zaubertricks.

Italiano :

Dimostrazioni e spiegazioni di facili trucchi magici.

Espanol :

Demostraciones y explicaciones de trucos de magia fáciles.

