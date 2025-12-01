Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier petits tours de magie Bibliothèque Barèges

Atelier petits tours de magie Bibliothèque Barèges lundi 29 décembre 2025.

Atelier petits tours de magie

Bibliothèque BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-29 16:00:00
fin : 2025-12-29 17:00:00

Date(s) :
2025-12-29

Démonstration et explications de tours de magie faciles.
Pour les 8/12 ans.   .

Bibliothèque BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 16 00 

English :

Demonstration and explanation of easy magic tricks.

German :

Vorführung und Erklärung von einfachen Zaubertricks.

Italiano :

Dimostrazioni e spiegazioni di facili trucchi magici.

Espanol :

Demostraciones y explicaciones de trucos de magia fáciles.

