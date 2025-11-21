Atelier philo au salon de lecture Bagnères-de-Bigorre

Atelier philo

Le thème de l’année se centrera sur l’époque présocratique.

Inscription indispensable par téléphone

English :

This year’s theme will focus on the pre-Socratic era.

Free workshop

Registration required by phone

German :

Das Thema dieses Jahres wird sich auf die Zeit der Vorsokratiker konzentrieren.

Kostenloser Workshop

Telefonische Anmeldung erforderlich

Italiano :

Il tema di quest’anno sarà incentrato sull’epoca presocratica.

Workshop gratuito

Iscrizione obbligatoria per telefono

Espanol :

El tema de este año se centrará en la época presocrática.

Taller gratuito

Inscripción previa por teléfono

