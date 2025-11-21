Atelier philo au salon de lecture Bagnères-de-Bigorre
Atelier philo au salon de lecture Bagnères-de-Bigorre vendredi 21 novembre 2025.
Atelier philo
au salon de lecture BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Gratuit
Début : 2025-11-21 18:00:00
fin : 2025-11-21 20:00:00
2025-11-21
Le thème de l’année se centrera sur l’époque présocratique.
Atelier gratuit
Inscription indispensable par téléphone
au salon de lecture BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 66 97 47 99
English :
This year’s theme will focus on the pre-Socratic era.
Free workshop
Registration required by phone
German :
Das Thema dieses Jahres wird sich auf die Zeit der Vorsokratiker konzentrieren.
Kostenloser Workshop
Telefonische Anmeldung erforderlich
Italiano :
Il tema di quest’anno sarà incentrato sull’epoca presocratica.
Workshop gratuito
Iscrizione obbligatoria per telefono
Espanol :
El tema de este año se centrará en la época presocrática.
Taller gratuito
Inscripción previa por teléfono
L’événement Atelier philo Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2025-11-14 par Pôle du Tourmalet |CDT65