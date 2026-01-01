Atelier philo au salon de lecture Bagnères-de-Bigorre

Atelier philo

Début : 2026-01-16 18:00:00

fin : 2026-01-16 20:00:00

2026-01-16

Le Salon de lecture propose un atelier philo sur l’époque présocratique. Vendredi 16 janvier de 18h à 20h, au 20 rue des Thermes à Bagnères. Atelier gratuit, inscription indispensable par téléphone

au salon de lecture BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 66 97 47 99

The Salon de lecture offers a philosophy workshop on the pre-Socratic era. Friday January 16, 6-8pm, 20 rue des Thermes, Bagnères. Free workshop, registration by phone essential

