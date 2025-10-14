Atelier philo Biblio’fil Bibliothèque d’Oudon Oudon

Atelier philo Biblio’fil

Bibliothèque d’Oudon 72 Rue Alphonse Fouschard Oudon Loire-Atlantique

Début : 2025-10-14 19:00:00

fin : 2025-10-14 21:30:00

2025-10-14

Atelier philo sur le thème du monstre

Pensez le monstrueux entre peur, fascination et exclusion, avec Mind Up.

Ne nécessite aucun prérequis en philosophie.

Présence aux 3 ateliers conseillée

– 14 octobre à 19h à la bibliothèque d’Oudon

– 22 novembre à 11h à la médiathèque de la Pléiade à Ancenis-Saint-Géréon

– 9 décembre à 19h à la bibliothèque d’Ingrandes-Le-Fresne-sur-Loire

Durée 1h30.

Inscription conseillée sur le site Biblio’fil, par téléphone ou à la bibliothèque. .

Bibliothèque d'Oudon 72 Rue Alphonse Fouschard Oudon 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire

English :

Philosophy workshop on the theme of the monster

German :

Philo-Atelier zum Thema Monster

Italiano :

Laboratorio di filosofia sul tema del mostro

Espanol :

Taller de filosofía sobre el tema del monstruo

