Atelier philo Biblio’fil Bibliothèque d’Oudon Oudon

Bibliothèque d’Oudon 72 Rue Alphonse Fouschard Oudon Loire-Atlantique
Début : 2025-10-14 19:00:00
fin : 2025-10-14 21:30:00
2025-10-14
Atelier philo sur le thème du monstre
Pensez le monstrueux entre peur, fascination et exclusion, avec Mind Up.
Ne nécessite aucun prérequis en philosophie.
Présence aux 3 ateliers conseillée
– 14 octobre à 19h à la bibliothèque d’Oudon
– 22 novembre à 11h à la médiathèque de la Pléiade à Ancenis-Saint-Géréon
– 9 décembre à 19h à la bibliothèque d’Ingrandes-Le-Fresne-sur-Loire
Durée 1h30.
Inscription conseillée sur le site Biblio’fil, par téléphone ou à la bibliothèque. .
English :
Philosophy workshop on the theme of the monster
German :
Philo-Atelier zum Thema Monster
Italiano :
Laboratorio di filosofia sul tema del mostro
Espanol :
Taller de filosofía sobre el tema del monstruo
