Atelier philo : Bibliothèque des Batignolles Paris
Atelier philo : Bibliothèque des Batignolles Paris mercredi 17 septembre 2025.
Cet Atelier Philo de la rentrées sera l’occasion de nous poser la question Qu’est-ce qui mérite mon attention ? Il sera animé par Pascal Longeanie, de l’association SEVE (Savoir, Être, Vivre Ensemble), créée par Frédéric Lenoir.
mercredi 17 septembre à 16h30
salle bleue
sur inscription – pour les enfants de 7 à 11 ans
Le mercredi 17 septembre 2025
de 16h30 à 17h30
gratuit
sur inscription
Public enfants. A partir de 7 ans. Jusqu’à 11 ans.
Bibliothèque des Batignolles 18, rue des Batignolles 75017 Paris
+33144691830 bibliotheque.batignolles@paris.fr https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/ https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/