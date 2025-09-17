Atelier philo : Bibliothèque des Batignolles Paris

Cet Atelier Philo de la rentrées sera l’occasion de nous poser la question Qu’est-ce qui mérite mon attention ? Il sera animé par Pascal Longeanie, de l’association SEVE (Savoir, Être, Vivre Ensemble), créée par Frédéric Lenoir.

mercredi 17 septembre à 16h30

salle bleue

sur inscription – pour les enfants de 7 à 11 ans

gratuit

Public enfants. A partir de 7 ans. Jusqu’à 11 ans.

Bibliothèque des Batignolles 18, rue des Batignolles 75017 Paris

+33144691830 bibliotheque.batignolles@paris.fr https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/ https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/