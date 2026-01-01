Atelier philo Hôtel de la Poste et des voyageurs Chantelle
Atelier philo Hôtel de la Poste et des voyageurs Chantelle vendredi 23 janvier 2026.
Atelier philo
Hôtel de la Poste et des voyageurs 5 rue de la République Chantelle Allier
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23 18:00:00
fin : 2026-02-06
Date(s) :
2026-01-23 2026-02-06
Philosopher autour d’un café ! Introduction à la philo et débat autour d’un thème quotidien. Échanges bienveillants et réflexions partagées. Inscription recommandée.
Hôtel de la Poste et des voyageurs 5 rue de la République Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 98 73 93 12 cafeasso.babayaga@gmail.com
Philosophy over coffee! Introduction to philosophy and debate around an everyday theme. Caring exchanges and shared reflections. Registration recommended.
L’événement Atelier philo Chantelle a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de tourisme Val de Sioule