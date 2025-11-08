Atelier Philo. Des animaux, des machines et nous Maison de l’animal PARIS

Atelier Philo. Des animaux, des machines et nous Maison de l’animal PARIS samedi 8 novembre 2025.

Depuis toujours, inventions et prouesses technologiques sont étroitement liées au développement et à l’essor de l’humanité. Aujourd’hui, plus que jamais téléphones mobiles, Intelligence Artificielle, voitures sans chauffeur, drones, robots…, les objets techniques sont partout et dans toutes les conversations, et leur autonomie grandissante nous inquiète d’autant plus que, certains entrevoient l’Humanité comme un simple maillon entre le règne animal et l’avènement au pouvoir des machines.

Venez en débattre avec nous, à la maison de l’Animal, en présence des bibliothécaires de la médiathèque Hélène Berr, les samedis 8 novembre et 6 décembre.

La médiathèque Hélène Berr s’invite à la maison de l’animal pour ce premier atelier philo destiné aux enfants de 8 à 12 ans

Le samedi 08 novembre 2025

de 14h30 à 17h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Maison de l’animal Chai de Bercy. 41, rue Paul Belmondo 75012 PARIS

mediatheque.helene-berr@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr/?locale=fr_FR