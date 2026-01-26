Atelier philo- dessin C’est quoi un monstre Biblio’fil Place de la République Ancenis-Saint-Géréon
Atelier philo- dessin C’est quoi un monstre Biblio’fil Place de la République Ancenis-Saint-Géréon mercredi 1 avril 2026.
Atelier philo- dessin C’est quoi un monstre Biblio’fil
Place de la République Médiathèque de la Pléiade Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 16:30:00
fin : 2026-04-01 17:30:00
Date(s) :
2026-04-01
Atelier philo sur le thème du monstre
A partir de 6 ans.
Gratuit sur inscription. .
Place de la République Médiathèque de la Pléiade Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 22 30
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Philosophy workshop on the theme of the monster
L’événement Atelier philo- dessin C’est quoi un monstre Biblio’fil Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-01-26 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis