Atelier philo- dessin C’est quoi un monstre Biblio’fil Impasse des Sports Vair-sur-Loire

Atelier philo- dessin C’est quoi un monstre Biblio’fil

Impasse des Sports Bibliothèque Marcel Rouvreau Vair-sur-Loire Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 16:30:00

fin : 2026-03-25 17:30:00

Date(s) :

2026-03-25

Atelier philo sur le thème du monstre

A partir de 6 ans.

Gratuit sur inscription. .

Impasse des Sports Bibliothèque Marcel Rouvreau Vair-sur-Loire 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 31 95 biblio.vairsurloire@pays-ancenis.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Philosophy workshop on the theme of the monster

L’événement Atelier philo- dessin C’est quoi un monstre Biblio’fil Vair-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-26 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis