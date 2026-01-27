Atelier Philo enfants Vassonville

Atelier Philo enfants

Salle des Fêtes Vassonville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 10:00:00

fin : 2026-02-07 11:30:00

Date(s) :

2026-02-07

Les enfants de la Source proposent aux jeunes de 8 à12 ans un atelier philo animé par Cathy Delarue, retraitée de l’éduction nationale. A la salle des fêtes de Vassonville. Inscription obligatoire. .

Salle des Fêtes Vassonville 76890 Seine-Maritime Normandie asso@lesenfantsdelasource.fr

English : Atelier Philo enfants

