Atelier Philo enfants Vassonville samedi 7 février 2026.
Salle des Fêtes Vassonville Seine-Maritime
Début : 2026-02-07 10:00:00
fin : 2026-02-07 11:30:00
2026-02-07
Les enfants de la Source proposent aux jeunes de 8 à12 ans un atelier philo animé par Cathy Delarue, retraitée de l’éduction nationale. A la salle des fêtes de Vassonville. Inscription obligatoire. .
Salle des Fêtes Vassonville 76890 Seine-Maritime Normandie asso@lesenfantsdelasource.fr
