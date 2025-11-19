Atelier philo : est-il facile de me connaître moi-même ? Bibliothèque des Batignolles Paris

Cet Atelier Philo de la rentrées sera l’occasion de nous poser la question est-il facile de me connaître moi-même ? Il sera animé par Pascal Longeanie, de l’association SEVE (Savoir, Être, Vivre Ensemble), créée par Frédéric Lenoir.

mercredi 19 novembre à 16h

salle bleue

sur inscription – pour les enfants de 7 à 11 ans

Le mercredi 19 novembre 2025

de 16h00 à 17h00

gratuit

sur inscription

Public enfants. A partir de 7 ans. Jusqu’à 11 ans.

Bibliothèque des Batignolles 18, rue des Batignolles 75017 Paris

+33144691830 bibliotheque.batignolles@paris.fr https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/ https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/